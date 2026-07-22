ADANA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA

12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/37 Tereke 08.07.2026

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davası nedeniyle; Hüseyin ve Şefika'dan olma 03/02/1964 Adana doğumlu Müteveffa Erdoğan Kutgi'nin 05/03/2024 tarihinden vefat ettiğinden terekesinin tasfiyesine ilişkin ara kararı gereğince terekesinin resmen tasfiyesine geçilmiştir.Müteveffanın mali durumu hakkında bilgi sahibi olan, mirasçıların, alacaklıların, borçluların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil) iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların, alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, bilgi vermeyenlerin veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları alacaklıların, mirasçıların ve borçluların süresi içinde bildirimde bulunmadıklarında TMK 621. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere

Basın No: ILN02513911

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