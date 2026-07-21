T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/241 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davaya konu edilen Hatay İli Reyhanlı İlçesi Borniyaz Mahallesinde kain 0 ada 42 (ifraz sonrası 302 ve 303) parsel sayılı taşınmazın davacı şirket tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/241 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.07.2026

Basın No: ILN02511725

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