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T.C.

ÖDEMİŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)



ESAS NO : 2024/199

DAVALI - MEHMET KAYA-T.C.582******46 GANA/TemaP.O. Box CT 8330 Akra9894Mahkememizin yukarıda numarası belirtilen dosyasında, davacı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Bilal Avcı- Fermani Akkaya- İsmet Bedir- Mehmet Kaya- Mehmet Şirin Bedir- Nurullah Bedir- Yaşar Hasekioğulları- Ahmet Aydeniz İnşaat Gıda Turizm Tic. A.Ş.- Akbor Boru Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. aleyhine İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli) dava açılmıştır.

İşbu davaya konu Akbor Boru Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Adına işlem gören ''Küçük Menderes Beydağ Ödemiş Sulama Projesi'' işyeri işçisi Tahsin Divrik'in 06.08.2012 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucu vefat etmesi nedeniyle davacı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca kazazede sigortalının hak sahiplerine toplam 115.117,50 TL peşin sermaye değerli gelir bağlandığını, 6100 Sayılı Kanun'un 107. Maddesi gereğince alacağın miktarının tam ve kesin olarak belirlenebilmesi yargılamayı gerektirdiğinden kusur ve miktar yönünden fazlaya ilişkin istem ve dava hakları saklı kalmak üzere belirsiz alacak davası olarak; hak sahibi Nurselen Divrik'e bağlanan 72.664,96 TL ilk peşin sermaye değerli gelirin 7.266,49 TL'sinin, hak sahibi Fırat Divrik'e bağlanan 20.478,99 TL ilk peşin sermaye değerli gelirin 2.047,89 TL'sinin, hak sahibi Fatoş Divrik'e bağlanan 21.973,55 TL ilk peşin sermaye değerli gelirin 2.197,35 TL'sinin ilk peşin sermaye değerli gelir yönünden onay tarihi olan 13/03/2013'den itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte olmak üzere yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesinin talep edildiği,

Mahkememizce adınıza çıkarılan yurt dışı tebligatlardan ve yazışmalardan netice alınamadığından Mahkememizce iş bu ilanen tebliği yoluna gidildiği, ilan tarihinden 7 gün sonra başlamak kaydıyla; 2 hafta içinde 317/2 Maddedeki unsurları taşıyan cevap dilekçesi verilebileceği, aksi halde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı, cevap dilekçesinde gösterilen ve davalının elinde bulunan belgelerin asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin ve ya sadece örneklerinin mahkemeye verilmesi, başka yerlerden getirtilebilecek belge ve dosyaların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılması ayrıca delil avansının da Mahkememiz veznesine yatırılması gerektiği ön inceleme duruşmasının 29/09/2026 günü saat 09:35'te Ödemiş 3. Asliye Hukuk Mahkemesine ait duruşma salonunda yapılacağı, duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirebileceği, aksi taktirde yargılamaya yokluğunda devam olunarak Mahkememizce hüküm verilebileceği, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri; duruşma gün ve saatinde tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları ve ya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususları DAVALI MEHMETKAYA'YA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 30/06/2026

Basın No: ILN02513331

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