T.C.

GİRESUN KADASTRO MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Sayı : 2022/8 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasına esas olma üzere;

Mahkememizin 2022/8 esas sayılı dosyasında dahili davalı taraf olan Giresun ili Dereli ilçesi Akkaya köyü nüfusuna kayıtlı Temür ve Gülbeyaz oğlu 05/10/1969 doğumlu, 26863759848 T.C Kimlik numaralı Miraç Kıran'a Davacı Dereli Orman İşletme Müdürlüğünün Giresun ili Dereli ilçesi Akkaya köyü 374 ada24 parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili kadastro tespitine itiraza ilişkin dava açtığı, devam eden yargılamanın duruşma gününü bildirir davetiye veilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü:19/10/2026 saat:10.10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususunu bildirir.duruşma günü yerine geçerli olmak üzere iş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra dahili davalı MİRAÇ KIRAN'a tebliğ edilmiş sayılacağı,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.23/06/2026

Basın No: ILN02511803

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