ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/99 Esas

DAVACI : HÜSEYİN YILDIZ T.C. 12431950342

VEKİLİ : AV. ESRA ESER

DAHİLİ DAVALI: FEDAKAR AYDIN T.C. 12911934336

Davacı Hüseyin Yıldız vekili tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da herhangi bir netice alınamamıştır.

Bu kapsamda, tahkikat duruşması için belirlenen gün ve saatte (21/09/2026 tarih, saat:10:15) geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02512561

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