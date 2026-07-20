T.C.SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

2026/1994 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1994 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Satışa konu tamamı borçlu adına kayıtlı Sakarya İli Serdivan İlçesi Serdivan Mah. 380 Ada 10 parselde kayıtlı A-1 Blok 2. Kat 7 nolu bağımsız bölüm sayılı mesken cinsli taşınmaz; 8.961,00 m2 yüzölçümlü niteliği İKİ KATLI BETONARME ALTI ADET BİNA VE ARSASI olan ana taşınmazın A-1 Blok 7 nolu bağımsız bölümü tapuda 1/1 hisse oranında borçlu adına kayıtlıdır.

Adresi : Bahçeli Evler Mah. 721. Sokak Emel Evler A. Blok Daire No 7Serdivan / SAKARYA

Yüzölçümü : 108,57 m2

Arsa Payı : 1/48

İmar Durumu : İmar durumu ile ilgili olarak Serdivan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 70283 sayılı yazısında; Serdivan Merkez Kuzey 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında "Konut Sahasında" kalmakta olup Ayrık Nizam 3 Kat (A- 3) Emsal(E):0.90 Yençok=10.00 metre imarlı olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 7.250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: dosyasında



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:27

17/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02512719

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