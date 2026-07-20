T.C. GAZİANTEP 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.38488312-2024/1628-Ceza Dava Dosyası 16.07.2026 Konu : MUSTAFA MUHAMMED



İ L A N

Gaziantep 36. Asliye Ceza Mahkemesince;Isam ve Adile oğlu, 01/01/1997 Halep Doğumlu, Suriye Uyruklu, Sanık MUSTAFA MUHAMMED, hakkında Hırsızlık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 26/02/2026 tarihli, 2024/1628 esas, 2026/188 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında MAHKUMİYET kararı verildiği,

Gerekçeli kararın Sanık MUSTAFA MUHAMMED (İsam ve Adile Oğlu, 01/01/1997 Halep Doğumlu Suriye Uyruklu) adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK' nun 291. maddesi gereğince takip edilen 15 günlük süre içerisinde mahkememize veya bağlı bulunduğu konsolosluğa bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ilgili dairesinde itiraz incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, itiraz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GENEL İNTERNET HABER SİTESİ ve YURT DIŞI İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02512650

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