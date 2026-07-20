SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/295 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : SAMSUN İLİ CANİK İLÇESİ YENİ MAHALLESİ

ADA NO : 1256

PARSEL NO : 8

MALİKİN ADI VE SOYADI : MURAT AKDEMİR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahallesi, 1256 ada, 8 parsel 3. Kat 6 nolu bağımsız taşınmazda davalıya ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 04/09/2025 tarih ve 1322 sayılı teklifi ve 25/12/2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 33118 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2026/295 Esas sırasında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14.07.2026

Basın No: ILN02513177

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