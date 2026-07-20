SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/299 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : SAMSUN İLİ ATAKUM İLÇESİ SARIIŞIK MAHALLESİ

ADA NO : 14208

PARSEL NO : 1

MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDULLAH KESKİN

İBRAHİM KESKİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Atakum İlçesi, Sarıışık Mahallesi, 14208 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda davalılara ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 04/09/2025tarih ve 1320 sayılı teklifi ve 09/10/2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 10471 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2026/299 Esas sırasında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16.07.2026

Basın No: ILN02513163

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