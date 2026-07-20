T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/56 Esas

Konu : BİLGİ



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ESAS NO :2025/56 DAVALILAR : Tenzile, Ali oğlu Süleyman, Ali oğlu Mehmet Davacı , MALİYE HAZİNESİ ile Davalı , MERSİN ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamadığı, sistemde kayıtlı adresinizin bulunmadığı, kurumlardan yapılan adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Mersin ili Toroslar ilçesi Resul Mahallesinde bulunan 88, 94,95 ve 96 parsel taşınmazların satışından elde edilen ve Türk Halk Bankası A.Ş Mersin Metropol Şubesinde bulunan 0594-AK010031 nolu hesaptaki 06/11/2024 tarihi itibariyle, bakiye 2.921.241,68 TL nakit paranın da işlemiş ve işleyecek faiziyle birlikte Hazine'ye intikaline yarılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce belirlenen durusma günü: 01/10/2026 günü, saat: 11:35 olup; HMK. 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK 147/2Maddesi gereğince belirlenen gün vesaatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği, hususları, İLANEN TEBLİĞ ve İHTAR OLUNUR.01.07.2026

Basın No: ILN02511498

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