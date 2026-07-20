İZNİK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2025/46 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/46 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa, İznik, GÜRMÜZLÜ Mah/Köy, Beypınarı Mevkii, 839 Ada, 86 Parsel, Bahçe
Adresi : Gürmüzlü Köyü Mah. Beypınarı Mevkii İznik / BURSA
Yüzölçümü : 2.588,77 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 5.177.540,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 11:07
Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 11:07
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:07
Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:07
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02512849
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