ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



İ L A N

ESAS NO : 2025/148 Esas

Davacılar , YAŞAR AK ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olanTapu iptali ve tescil (zilyetliğe dayalı) ) davası nedeniyle; verilen ara kararı gereğince TMK'nun 713 maddesine ilan yapılmasına karar verilmiş olup ; Davacılar;dava konusu Aydın ili Çine İlçesi Bedirler mahallesi 106 ada 195 parsel sayılı taşınmazın güneyinde yer alan yaklaşık 8 dönümlük güneybatısında yer alan yaklaşık 37 dönüm büyüklüğündeki taşınmaz ile ilgili hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içeresinde mahkememiz dosyasına delilleri ile birlikte müracaat etmeleri, aksi takdirde TMK'nun 713 vd maddeleri gereğince süresi içeresinde yapılmayan itirazların kabul edilmeyeceği sadece talep ile ilgili tahkikat yapılıp duruşma icra olunacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02513269

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