BAKIRKÖY 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BAKIRKÖY 18. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/72 Esas

İsmail ve Nefize'den olma 01/07/1898 Bulgaristan doğumlu, 22/02/1987 tarihinde vefat eden Hanife Kırcalı'nın 1. 2.ve 3. Zümre mirasçıları tespit edilemediğinden; mirasçısı olduğunu iddia eden kişi veya kişilerin ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde delilleri ile birlikte Bakırköy 18. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2026/72 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla mirasın hazineye devir edileceği ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02493046

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