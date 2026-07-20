ADANA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/46 Tereke 06.07.2026

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davası nedeniyle;

Abdulcabbar ve Fatma'dan olma Adana ili, Seyhan ilçe nüfusuna kayıtlı, 12/02/1937 Adana doğumlu 26/12/2024 ölüm tarihli Müteveffa EMİNE HOŞGÖR BAĞDAT'ın terekesinin tasfiyesine ilişkin ara kararı gereğince terekesinin resmen tasfiyesine geçilmiştir.

Müteveffanın mali durumu hakkında bilgi sahibi olan, mirasçıların, alacaklıların, borçluların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil) iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların, alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, bilgi vermeyenlerin veya yanlışyada eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları alacaklıların, mirasçıların ve borçluların süresi içinde bildirimde bulunmadıklarında TMK 621. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02513277

#ilan.gov.tr