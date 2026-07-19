T.C.

KİLİS

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 51013331-2023/1181-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 12.06.2026 tarih ve 2023/1181 esas, 2026/382 karar sayılı gerekçeli kararı ile; Ibrahım ve Fatım oğlu, 01/01/1995 HALEP doğumlu MOHAMAD ALMOHAMAD hakkında; Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan 10 AY HAPİS VE 2 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanık hakkında başkaca yasal artırım ve indirim nedeninin uygulanmasına yer olmadığına, Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan durumuna göre ve 15.04.2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi ile yapılan değişiklik nazara alınarak sanık hakkında hükmolunan hapis cezası nedeniyle TCK'nın 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin UYGULANMASINA, Sanığa hükmolunan 2 gün adli para cezasının TCK'nın 52/2-3 maddesi gereğince beher günü takdiren sanığın ekonomik durumu da dikkate alınarak 20,00 TL'den paraya çevrilerek sanığın 40,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığa verilen adli para cezasının miktarı nazara alınarak taksitlendirilmesine yer olmadığına, Sanığa verilen adli para cezasının miktarı itibariyle taksitlendirilmesine yer olmadığına, para cezası ödeme emrinin tebliği üzerine süresinde ödeme yapılmadığı takdirde infazın 5275 sayılı Kanunun 106/3 maddesine göre yapılacağının sanığa İHTARINA, Sanığın kurum zararını gidermemesi nedeni ile yasal koşulları oluşmadığından 5271 sayılı CMK'nın 231. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın, sanığın şahsi, sosyal ve ekonomik durumu göz önüne alınarak TCK'nın 50/1-a maddesi gereğince 300 gün adli para cezasına çevrilerek, TCK'nun 52/2 maddesi gereğince hükmedilen hapis cezasının gün sayısının sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak TCK'nun 52/2. Maddesi gereği takdirenbir gün karşılığı 20 TL den hesaplanmak suretiyle sanığın 300 gün karşılığı olmak üzere 6.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükmolunan adli para cezasının miktarı dikkate alınarak taksitlendirilmesine yer olmadığına, ödenmemesi halindeödenmeyen kısmının tamamının muaccel hale geleceği ve ödenmeyen adli para cezası miktarının kısmen veya tamamen hapse çevrilerek 5275 sayılı Kanunun 106/3 maddesi gereğince infaz edileceği hususunun sanığa ihtaratına, Sanığın netice olarak 6040,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA kararı verildiği, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmensanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 31 maddesi gereğince takip edilen iki hafta yasal süre içerisinde usulen TEMYİZ olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 15.07.2026

Basın No: ILN02512283

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