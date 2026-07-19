T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2024/285

Karar No: 2026/73

İLAN KARARI

Bina ve eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan mahkememize açılan kamu davasında, sanığın neticeten 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmakla, dosyamız müştekisi Abdelmadjıd ZEBIR'ın tebligata yarar açık adresinin bulunmaması sebebiyle İstanbul İl Göç İdaresinin cevabi yazısı ile müştekinin GöçNet sisteminde adres kaydının bulunmadığı bildirilmekle, mahkememiz hükmünün tebliği mümkün olmamış olup, dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince mahkememizin 29/01/2026 tarih ve 2024/285 Esas, 2026/73 Karar sayılı hükmünün ve sanık müdafiinin istinaf dilekçesinin TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine

3-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

4-İlan süresince karar özetinin mahkeme divanhanesinde askıda tutulmasına karar verilmekle, mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR. 17/07/2026

Basın No: ILN02512845

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