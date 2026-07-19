İSTANBUL ANADOLU 2. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/164 Esas

KARAR NO : 2023/81

Davacı BİLFEN EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ ile BİL-FEN DERSHANECİLİK YAYIMCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

1-Davanın KABULÜ ile;

2-Davalının eylemlerinin davacının tescilli marka ve ticaret ünvanından doğan haklarına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, tecavüz ve haksız rekabet fiillerinin durdurulmasına, önlenmesine ve refine, davalının BİL-FEN dersanecilik markasını aşan ve bu markanın dışında kalan her türlü kullanımlardan men edilmesi, kullanımın önlenmesi, mevcut kullanımlarının durdurulması, kaldırılması, bu şekilde kullanım tespit edilen her türlü kırtasiye malzeme eğitim öğretim, materyallerinin tabelaların iş kaşelerinin kartvizitlerin vs. Tüm basılı unsurların toplatılmasına, karar kesinleştiğinde imhasına, davalının BİLFEN markasını öne çıkaracak şekilde BİL-FEN dersanecilik markasını aşan her türlü "BİL-FEN eğitim kurumları, BİL-FEN okulları, BİL-FEN.com, BİL-FEN veya BİLFEN şeklindeki her türlü kullanımın fiziki ve internet ortamında, sosyal medya ortamında, dijital ortamda, google, yandex başta olmak üzere tüm arama motorları ve web kullanımlarında yasaklanmasına,

3- www.BİL-FEN.com/ BİL-FEN.com alan adının terkinine,

4-Masrafı davalıdan alınmak üzere verilecek hükmün tirajı yüksek gazetelerden birinde ilanına,

5-Alınması gereken 120,60 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

6-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca, 15.000,00 TL ücreti vekaletin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

7- Davacı tarafından yapılan 59,30 TL harç,4.725,30 müzekkere ve tebligat gideri, bilirkişi ücreti yargılama gideri olmak üzere toplam 4.784,6‬0 TL' nin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

8-Davacı tarafından İstanbul Anadolu 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2021/143 değişik iş sayılı dosyasında 97,70 TL harç, 2000 TL bilirkişi ücreti, 40 TL posta masrafı olmak üzere toplam 2.137,70 TL nin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/06/2026

Basın No: ILN02512403

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