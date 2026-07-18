T.C.

KİLİS

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2025/72 Esas

İ L A N

Kilis 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 11/05/2026 Tarih ve 2025/72 Esas, 2026/69 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;

1- ALI ve KHADIJA Oğlu, 05/05/1975 HALEP Doğumlu, HUSEIN SALEH hakkında;

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme" suçundan 13 Yıl 9 Ay Hapis Cezası ve 1875 Gün karşılığı adli para cezası ile mahkumiyetine karar verildiği, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ve temyiz başvuru dilekçesinin TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf/temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 14/07/2026

Basın No: ILN02511514

#ilan.gov.tr