T.C. KİLİS 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
KİLİS
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2025/72 Esas
İ L A N
Kilis 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 11/05/2026 Tarih ve 2025/72 Esas, 2026/69 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;
1- ALI ve KHADIJA Oğlu, 05/05/1975 HALEP Doğumlu, HUSEIN SALEH hakkında;
"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme" suçundan 13 Yıl 9 Ay Hapis Cezası ve 1875 Gün karşılığı adli para cezası ile mahkumiyetine karar verildiği, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.
2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ve temyiz başvuru dilekçesinin TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf/temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 14/07/2026
Basın No: ILN02511514
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