T.C. İSTANBUL ANADOLU 87. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/41

KARAR NO : 2024/393

VUK muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13.12.2024 tarihli kararı ile 2015,2016 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek suretiyle 359/b-1 md. Gereği 3 YIL 4 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Ferzendeve Dilfiroz oğlu,1985 Ağrı doğumlu,12139544010 TC nolu OSMAN YILDIRIM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan İstanbul Defterdarlığı vekili tarafından verilen istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı tebligat kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Sanığın yokluğunda verilen kararın kararın ve istinaf dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren 14 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile muhatabın İSTİNAF kanun yoluna başvurabileceği, istinaf merciinin İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ olduğu İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02512279

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