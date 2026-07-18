SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2026 YILI ELEKTRİK MALZEMESİ ALIM İŞİ





2026 YILI ELEKTRİK MALZEMESİ ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1307075

1- İdarenin 1.1. Adı : SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Alibey Mah. Turgut Özal Bulvar SİLİVRİ/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02124442047 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 03.08.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı Açar Sokak No: 3 Adresinde bulunan Silivri Belediyesi Alipaşa Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonu



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 2026 YILI ELEKTRİK MALZEMESİ ALIM İŞİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 2.000 Metre Kangal Boru,11.550 Metre Kablo,1.200 Metre Spiral Boru,11.938 Adet Elektirik Malzemesi, Toplam 67 adet iş kalemi elektrik malzemesi alımı bu iş kapsamında yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : : Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposu 3.4. Süresi/teslim tarihi : Alımı yapılacak malzemeler işe başlama tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde tüm malzemeler idare deposuna teslim edilecektir. İdare tarafından şartnameye uygun olmayan mal/malzemenin tespit edilmesi halinde yüklenici tarafından söz konusu malların 5 gün içinde şartnameye uygun mal/malzeme ile değişimi gerçekleştirilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 1 takvim günü



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02510084

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