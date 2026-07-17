OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Giriş Tarihi:
T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/128 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Osmaniye İli Hasanbeyli İlçesi Çolaklı Mahallesi 145 ada 64 parsel sayılı
MALİKİN ADI VE SOYADI : HÜNER GÜRAY VD.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/128 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13.07.2026
Basın No: ILN02510825
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