MERSİN 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MERSİN 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

MÜŞTEKİ; HALİD EL HÜSEYİN, Hasan ve Anud oğlu, 09/06/1984 Hama doğumlu, Yabancı Kimlik No:99458711880

Mahkememizin 22/05/2026 tarih, 2025/441 Esas, 2026/369 Karar sayılı ilamı İle Silahla Tehdit suçundan sanık Ali El Hamis hakkında HAGB kararı verildiği,tüm araştırmalara bulunamayan ve adresi temin edilemeyen müştekiye gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden hakkında ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

İş bu ilanın neşredildiği tarihten itibaren gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, iki hafta içerisinde kararı istinaf edebileceği,istinaf etmediği takdirde kararın kesinleştirileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02509715

#ilan.gov.tr