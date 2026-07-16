KARABÜK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. KARABÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU





2026/8 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri :Karabük ili Merkez İlçesi Yeşil Mahalle 443 Ada 19 Parselde kain, ana taşınmaz niteliği Bahçeli 3 Katlı Kargir ev olan taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.

Adresi : Karabük Merkez Yeşil Mahalle

Yüzölçümü : 332,76 m2

İmar Durumu: Ayrık Nizam 4 Katlı Konut alanındadır.

Kıymeti : 4.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:37

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02508861

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