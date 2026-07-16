KALECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas no: 2024/246

Ankara ili, Kalecik ilçesi, Mahmutlar Mahallesi'nde, güneyinde 400 ada - 1 parsel, doğusunda 224 ada - 7 parsel bulunan 2.087,24 m²'lik tapusuz taşınmaz hakkında davacı Yasin Irmak tarafından Maliye Hazinesi, Kalecik Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine zilyetliğe dayalı tapu iptali tescil davası açıldığı, son ilândan başlayarak üç ay içinde koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, Hâkimin tescile karar vereceği hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02510635

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