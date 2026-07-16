T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2025/815 Esas 14.07.2026

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Davacı , TUĞBA ERDEN ileDavalı , MEVLÜT ERDEN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı MEVLÜT ERDEN'in bilinen adresine birden fazla tebligat çıkartılmasına rağmen kendisine ulaşılamadığı anlaşılmış olmakla, tebligat yerine geçmek üzere dava dilekçesini ve duruşma gününün gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların 2003 yılında evlendiklerini, iki müşterek çocuklarının bulunduğunu, davalının, davacıya küfür ve hakaretler ettiğini, davalının, müvekkilinden ve çocuklardan her türlü desteği esirgediğini, müvekkilinin ve davalının beraber sosyal hayatlarının olmadığını, müvekkilinin hem duygusal hem de fiziksel şiddete uğradığını,beyanla talepleri doğrultusunda boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı MEVLÜT ERDEN; ŞERH:1-HMK.122 md.uyarınca işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2hafta içinde davaya karşı cevap verebileceğiniz, 2-HMK'nun 121.ve 129/2 Md.gereğince davaya ilişkin delil olarak göstereceğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek ibraz etmeniz ve başka yerlerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz gerektiği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.06/10/2026 günü saat: 09:35'de yapılacak tahkikat duruşma gün ve saatinde duruşmaya katılmadığınız veya katılıp da davayı takip etmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02510997

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