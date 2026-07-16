İHSANGAZİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

İHSANGAZİ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MAL İHALE SIRA NO

DOSYA NO

İLİ/İLÇESİ KÖY/MAHALLE

SATILACAK TAŞINIRIN BULUNDUĞU YER

CİNS-MİKTAR

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE TARİHİ - SAATİ 1 37130101112 37130101630 37130101631 37130101632 37130101633



Kastamonu/İhsangazi Akkirpi Köyü

Akkirpi Köyü 101 / 7 - 101 / 8 - 137 / 58 - 137/ 160 - 140 / 75 Parsel nolu taşınmazlar üzerinde bulunan dikili vaziyetteki ağaçlar

Dikili Vaziyette

750 adet meşe (21 m³),

21903 adet karaçam (3412,979 m³)



10.785.149,38 TL

(KDV Hariç)



1.078.514,94 TL



29.07.2026 – 14:00

1-Yukarıda niteliği belirtilen taşınır malların satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde İhsangazi Hükümet Konağı Yeni Mahalle Haraçoğlu Caddesi No:24 İhsangazi/KASTAMONU adresindeki binasının 2. Katında bulunan İhsangazi Milli Emlak Şefliğinde toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak isteklilerin;

a-Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

b- İhalesine girecekleri taşınır dosyasının hizasında belirtilen geçici teminat tutarını Kastamonu Muhasebe Müdürlüğü'ne yatırdıklarına dair vezne alındısını veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz (banka şubelerince verilen teminat mektuplarının toplamı ile aynı şube limitlerini gösterir limit içi olarak düzenlenmiş ve işin özelliği belirtilmiş) teminat mektuplarını ya da Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır),

c- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (Gerçek kişilerin; yerleşim yeri belgesi veya ikametgâh belgesini, aslını ibraz etmek suretiyle T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini) vekâleten ihaleye katılacakların ise noter tasdikli vekâletnameyi,

d- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

e- Taşınır satış ihalelerine ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b) veya (c) maddesinde istenen tüm belgeleri, ihale başlama saatine kadar ihale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

3- İhaleler ile ilgili Şartname ve gerekli diğer bilgiler mesai saatleri içerisinde İhsangazi Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) ücretsiz olarak görülebilir.



4- İlanı yapılan taşınır malların satışı sonrası satış bedeli üzerinden alınması gereken tüm vergi ve harçlar alıcıya aittir. İlanı yapılan taşınır mallar bahse konu taşınmazlar üzerinden görülebilir ayrıca dikili vaziyetteki ağaçların kesim, nakliye, işçilik, iş ve çevre güvenliği ile SGK gibi yükümlülükler/sorumluluklar alıcıya aittir.



5- Posta ile yapılacak müracaatlar da 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesine göre hazırlanmayan ve 38. Maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikmeler ve de faks ve elektronik postayla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.



6- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.



7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://kastamonu.csb.gov.tr ve https://www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden görülebilir. (Bilgi için iletişim Tel:0366 392 1820)



İLAN OLUNUR

Basın No: ILN02510095

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