EZİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. EZİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/12 Esas DAVALI : NADİA BELHAFİDavacı Bayram Ali KOCAÖZ tarafından davalı Nadia BELHAFİ aleyhine, 11/01/2021 tarihinde, evlilik birliğinin temelinden sarsılması/hiç kurulamaması sebebiyle boşanma davası açılmış olup, Fransa ülkesinde yaşadığı bilinen ancak yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilip tebligat yapılamayan davalı Nadia BELHAFİ 'ye, dava dilekçesi (Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde davaya karşı davacı sayısından bir fazla olacak şekilde cevap dilekçesi ve delillerini bildirmesi, süresi içinde bildirmediği takdirde davayı inkar etmiş sayılacağı hususu ihtar ve tebliğ olunur)

Duruşma Günü: 02/10/2026 günü saat: 11:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

PUBLICATION

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EZINE

(EN QUALITÉ DE TRIBUNAL DES AFFAIRES FAMILIALES) / PRÉSIDENCE



NUMÉRO DE DOSSIER : 2026/12

DÉFENDERESSE : NADIA BELHAFI

Une demande de divorce a été intentée par le demandeur Bayram Ali KOCAÖZ contre

la défenderesse Nadia BELHAFİ le 11/01/2021 pour cause de rupture du lien

conjugal/impossibilité de constituer un lien conjugal. La défenderesse Nadia BELHAFİ, dont

on sait qu'elle réside en France mais dont l'adresse n'a pas pu être déterminée malgré les

recherches effectuées et à qui la notification n'a pas pu être remise, est informée par voie de mise en demeure et de notification (elle doit, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la requête, présenter une réponse et des preuves en nombre supérieur d'une unité au nombre des demandeurs, faute de quoi elle sera considérée comme ayant contesté la procédure)

Date de l'audience : le 02/10/2026 à 11h40. Vous êtes tenu de vous présenter en

personne à l'audience ou de vous faire représenter par un mandataire. Dans le cas contraire, conformément à l'article 213/2 du Code de procédure civile, modifié par la loi n° 3156, le procès se poursuivra en votre absence. La requête et la date d'audience sont notifiées par voie de publication.

Basın No: ILN02509719

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