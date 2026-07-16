BOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/329 Esas

15.05.2026

Konu : Gaiplik ilanı

İLAN

Davacı Hasan Basri TURAN mahkememize sunduğu dava dilekçesinde özetle; hiçbir akrabası tarafından tanınmayan ve kendisinden haber alınamayan HATİCE TURAN'ın gaipliğine karar verilmesini istemiş olmakla;

Gaipliği istenilen BOLU ili, MERKEZ ilçesi, KIRHA mah/köy,87 Cilt,14 Aile sıra no, 5 sırada nüfusa kayıtlı, AHMET ve HAFİZA oğlu/kızı, 01/07/1892 doğumlu HATİCE TURAN hayatı veya ölümünden haberdar olanların veya tanıyan ve bilenlerin veya kendisinin işbu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2026/329 esas sayılı dosyasına başvurmaları, aksi takdirde adı geçen hakkında gaiplik karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02510631

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