BEYKOZ 2. AİLE MAHKEMESİ

K U U L U T U S

TURKIN TASAVALLAN BEYKOZIN 2. PERHETUOMIOISTUIMELTA

ASIANUMERO (Esas No): 2019/871

VASTAAJA: MARIA KATRIINA YILMAZ (PYYKKO)

Asiassa, joka koskee kantaja YAVUZ KEREM YILMAZ in teitä vastaan nostamaa avioerokannetta, ilmoitetaan seuraavaa:

Koska on todettu, ettei vastaaja MARIA KATRIINA YILMAZ ille (PYYKKO) ole voitu toimittaa tiedoksiantoa hänen tunnetuissa osoitteissaan, eikä suoritetuissa osoiteselvityksissä ole pystytty selvittämään tiedoksiantoon soveltuvaa osoitetta, on katsottu asianmukaiseksi antaa haastehakemus, valmistelua koskevat pöytäkirjat sekä istunnon päivämäärä ja kellonaika vastaajalle tiedoksi kuulutusteitse.

Kantajan asiamies on tuomioistuimellemme toimittamassaan haastehakemuksessa ilmoittanut seuraavaa: hänen päämiehensä ja vastaaja ovat solmineet avioliiton Turkissa; tästä avioliitosta ei ole lapsia; osapuolet ovat sittemmin alkaneet asua Amerikassa, mutta avioliitto on järkkynyt perustuksiaan myöten osapuolten välillä syntyneiden näkemyserojen vuoksi; osapuolet ovat alkaneet asua erillään; päämiehen päätettyä palata Turkkiin vastaaja ei ole halunnut tulla; osapuolet ovat 29.11.2016 sopineet avioerosta notaarin läsnä ollessa Arizonassa; osapuolet eivät ole mainitusta päivämäärästä lähtien palanneet yhteen; ja avioliitto on järkkynyt korjaamattomalla tavalla. Näin ilmoittaen asiamies on vaatinut ja pannut vireille kanteen osapuolten avioeron myöntämiseksi.

Vastaaja MARIA KATRIINA YILMAZille (PYYKKO) annetaan KUULUTUSTEITSE tiedoksi seuraava, sillä huomautuksella, että: vastaajan katsotaan vastaanottaneen haastehakemuksen ja valmistelua koskevat pöytäkirjat SEITSEMÄN PÄIVÄN kuluttua tämän tiedoksiannon julkaisemisesta sanomalehdessä; voitte vastata kanteeseen KAHDEN VIIKON kuluessa tiedoksiantopäivästä; ja mikäli ette anna vastinetta määräajassa, teidän katsotaan Turkin siviiliprosessilain (HMK) 128 §:n nojalla kiistäneen kaikki kantajan haastehakemuksessa esittämät seikat.

Istuntopäivä: Teitä kehotetaan olemaan henkilökohtaisesti läsnä istunnossa 30.09.2026 kello 11.50 tai edustautumaan asiamiehen välityksellä. Muussa tapauksessa annetaan kuulutusteitse tiedoksi – pätevänä haastehakemuksen, valmistelua koskevien pöytäkirjojen ja istuntopäivän sijasta – että oikeudenkäyntiä jatketaan poissaolostanne huolimatta Turkin entisen siviiliprosessilain (H.U.M.K.) lailla nro 3156 muutetun 213/2 §:n nojalla. Tämän kuulutuksen katsotaan tulleen tiedoksi annetuksi 7 päivän kuluttua sen julkaisupäivästä.

T.C. BEYKOZ 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/871 Esas

DAVALI : MARİA KATRİİNA YILMAZ (PYYKKO)

Davacı YAVUZ KEREM YILMAZ tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasında;

Davalı MARİA KATRİİNA YILMAZ (PYYKKO)'ın bilinen adreslerinde tebligat yapılamadığı, yapılan adres araştırmalarından da tebligata yarar adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından dava dilekçesi, tensip zabıtları, duruşma gün ve saatinin davalıya ilan yolu ile tebliğ edilmesi uygun görülmüştür.

Davacı vekili Mahkememize verdiği dava dilekçesi ile: Müvekkili ile davalının Türkiye'de evlendiklerini, bu evlilikten çocuklarının bulunmadığını, tarafların daha sonra Amerika'da yaşamaya başladıklarını ancak aralarında yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını, tarafların ayrı yaşamaya başladıklarını, müvekkilinin Türkiye'ye dönme kararı üzerine davalının gelmek istemediğini, 29.11.2016 tarihinde Arizona'da noter huzurunda boşanma konusunda anlaştıklarını, tarafların söz konusu tarihten bu yana bir araya gelmediklerini, evlilik birliğinin onarılamayacak derecede sarsıldığını beyanla tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının bu tebligatın gazetede yayınlanmasından YEDİ GÜN sonra dava dilekçesi ve tensip tutanaklarını tebellüğ etmiş sayılacağı, tebligat tarihinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128.maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakâların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ihtarıyla Davalı MARİA KATRİİNA YILMAZ (PYYKKO)'ya İLANEN tebliğ OLUNUR.

Durusma Günü: 30/09/2026 günü saat: 11:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zabıtları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

Basın No: ILN02509375

#ilan.gov.tr