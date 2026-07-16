ADANA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/402 Esas

Konu : Gaiplik İlanı Hakkında Hazine Ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Dava konusuAdana İli, Seyhan İlçesi, Tepebağ Mahallesinde bulunan 262 ada 32 parsel numaralı taşınmazda hissedar olan Sadık Kızı Hanife'nin kim olduğu ve nerede olduğu bilinmediğinden Adana 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 22.10.2014 tarih 2014/190 E. 2014/1659 K. sayılı kararı ile 3561 Sayılı Yasa gereği olarak Adana Defterdarı kayyım atanmasına karar verilmiştir. Mahkememiz dosyasında Gaipliği talep edilenSadık Kızı Hanife'yi tanıyan bilen olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2025/402 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde, adı geçen Sadık Kızı Hanife hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu İLANEN DUYURULUR.



GAİP TC KİMLİK NO : BİLİNMİYOR

ADI SOYADI : HANİFE

BABA ADI : SADIK

ANA ADI : BİLİNMİYOR

DOĞUM TARİHİ : BİLİNMİYOR

DOĞUM YERİ : BİLİNMİYOR

İKAMETGAH ADRESİ : BİLİNMİYOR

Basın No: ILN02510402

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