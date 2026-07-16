ADANA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/195 Esas

Konu : Gaiplik İlanı hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Dava konusu Adana İli ,Seyhan İlçesi ,Büyükdikili Mahallesinde bulunan 320 Parsel numaralı taşınmazın (yeni 14542 Ada 17 Parsel ) hissedarlarından olan Osman kızı Öznur'un kim olduğu ve nerede olduğu bilinmediğinden Adana 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 12/03/2014 tarih 2013/783 Esas 2014/278 Karar sayılı ilamı ile Adana İl Defterdarının 3561 Sayılı Kanun gereğince Kayyım olarak atanmasına karar verilmiştir. Mahkememiz dosyasında Gaipliği talep edilen Öznur'u tanıyan bilen olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2025/195 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde, adı geçen Öznur hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu İLANEN DUYURULUR



GAİP TC KİMLİK NO : BİLİNMİYOR

ADI SOYADI : ÖZNUR

BABA ADI : OSMAN

ANA ADI : BİLİNMİYOR

DOĞUM TARİHİ : BİLİNMİYOR

DOĞUM YERİ : BİLİNMİYOR

İKAMETGAH ADRESİ : BİLİNMİYOR





Basın No: ILN02510338

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