TURHAL SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TURHAL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/824 Esas

DAVALI : YETER GÜNER

Davacılar Beste Bulut ve Miraç Doğan Bulut vekili tarafından mahkememize açılan ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davasında; 341*****610 T.C. Kimlik numaralı, Mehmet ve Sati'den olma, 30/12/1959 doğumlu davalı Yeter Güner'e tebligat yapılamadığı, yapılan adres araştırmasında da açık adresinin tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili 21/08/2023 tarihli dava dilekçesinde özetle; dava konusu Tokat ili, Turhal ilçesi, Şatroba Köyü, Yurtyeri Mevkii 103 ada 117-131-199-214-270-294-37 parsel ile 112 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki paydaşlığın öncelikle aynen taksimine, aynen taksim mümkün değil ise satış yolu ile giderilmesini, yargılama giderleri, harçlar ve avukatlık ücretlerinin taraflara payları oranında yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Duruşma günü: 09/09/2026 günü saat 10:30'da 6100 Sayılı HMK'nın 317 ve 129. maddelerine göre dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren iki (2) haftalık süre içerisinde davaya cevap verebileceğiniz hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02509305

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