T.C. İZMİR 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş Tarihi:
T.C. İZMİR 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/378 Esas 03.07.2026
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle; gaipliğine karar verilmesi istenen Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Yalnızhane Mah./Köyü nüfusuna kayıtlı, Cilt No:128 , Aile Sıra No: 14, BSN: 69'da nüfusa kayıtlı, Ziya ve Sümbül oğlu, Gaziantep 22/08/1983 doğumlu, 12176228560 T.C. Kimlik nolu HÜSEYİN MERMER hakkında bilgisi bulunan kişilerin 6 ay içinde Mahkememize bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02509725
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