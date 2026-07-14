T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2026/282 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Samsun ili Atakum ilçesi Kesili Mah.
ADA NO : 114
PARSEL NO : 8
VASFI : Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET KOÇ,AŞİRE ÖZEN, AYŞE KOÇ, DİLEK YILMAZ, EMİNE ALPER,EMİNE KOÇ, HATİCE TAŞKIN, HÜSEYİN YILMAZ, MEHMET KOÇ, MERYEM ERDOĞAN, MUSTAFA KOÇ, OSMAN KOÇ, SAADET ÇİÇEK,SALİM KOÇ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Samsun B.Şehir Bld.Başk.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Davaya konu Samsun ili Atakum ilçesi Kesili Mah. 114 ada 8 parselde davalı malik olup, taşınmaz Büyükşehir Bld. Encümeni'nin 04/09/2025 gün 1320 nolu kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/282 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No:ILN02508796
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