T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/282 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Samsun ili Atakum ilçesi Kesili Mah.

ADA NO : 114

PARSEL NO : 8

VASFI : Arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET KOÇ,AŞİRE ÖZEN, AYŞE KOÇ, DİLEK YILMAZ, EMİNE ALPER,EMİNE KOÇ, HATİCE TAŞKIN, HÜSEYİN YILMAZ, MEHMET KOÇ, MERYEM ERDOĞAN, MUSTAFA KOÇ, OSMAN KOÇ, SAADET ÇİÇEK,SALİM KOÇ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Samsun B.Şehir Bld.Başk.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Davaya konu Samsun ili Atakum ilçesi Kesili Mah. 114 ada 8 parselde davalı malik olup, taşınmaz Büyükşehir Bld. Encümeni'nin 04/09/2025 gün 1320 nolu kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.



Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/282 Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No:ILN02508796

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