REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/229 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davaya konu edilen Hatay İli Reyhanlı İlçesi Bellana Mahallesinde kain 0 ada 22 (ifraz ile 32,33,34,35,36,37,38,39,40 ve 41) parsel sayılı taşınmazın davacı şirket tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/229 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.06.2026

Basın No: ILN02507426

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