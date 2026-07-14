HEKİMHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAT KARŞILIĞI ARSA İLANI

1) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Hekimhan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, imarın 1104/11, 1109/43 parsellerde, arsa payı (kat) karşılığı inşaat yaptırılması işidir. Söz konusu bu parsellerde, toplam emsale esas III-B yapı sınıfında 3.455,97 m2 konut alanları inşa edilecektir.



2) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

İdari Şartname ile diğer evraklar Hekimhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden, Bahçelievler Yeni Yol 3 Sokak No:6 Hekimhan / MALATYA adresinden, 10.000,00TL + KDV (On Bin Türk Lirası+Katma Değer Vergisi) bedel karşılığında ihale tarihinden en geç 1 gün önce 27/07/2026 Pazartesi günü saat 17.00'ya kadar temin edilebilecektir.



İstekliler, idari şartname, sözleşme ve eklerini belirtilen bu adreste 08.00–17.00 saatleri arasında görebilir.



3) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale 28/07/2026 Salı günü saat 10:00'da Hekimhan Belediyesi Binası içindeki Belediye Meclis Salonunda, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle yapılacaktır.



4) Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

İşin tahmini keşif bedeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "2026 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği" esas 36.837.500,00 TL olup, geçici teminat miktarı 1.105.125,00 TL'dir. (Bir Milyon Yüz Beş Bin Yüz Yirmi Beş Lira).



5) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:

Bu ihaleye Ortak Girişim olarak teklif verilemez. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.



İsteklilerin:

A. İkametgâh belgesi veya Tebligat için Türkiye'de bir adres göstermesi

B. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2026 yılı vizeli)

1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale ilan tarihinden sonraki bir tarihte alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekir.)

C. İmza sirkülerini vermesi,

1. Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekir.)

D. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekir.)



E. İşin keşif bedelinin %3'ü (Yüzde Üç) oranında 36.837.500,00 TL x % 3 = 1.105.125,00 TL'dir. (Bir Milyon Yüz Beş Bin Yüz Yirmi Beş Lira) Geçici Teminat vermesi,



F. Taahhüt durumu bildirisi ve istenilen diğer belgeler.

1. İhale tarihi itibariyle Gelir ve Kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge,

2. Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler,

3. 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmadığına ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunmadığına ve cezalı olmadığına dair belge (beyan),

4. İsteklinin, son üç(3) yılın şirket ciro ortalamasının 36.837.500,00 TL'nin üzerinde olduğunu gösterir mali belgesi.

G) İstekli adına düzenlenmiş Yer Görme Belgesi,

H) Şartname Alındı Makbuzu.

7) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:



İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 10:00'a kadar ihalenin yapılacağı Hekimhan Belediyesi Encümen Başkanlığına , (Bahçelievler Yeni Yol 3 Sokak No:6 Hekimhan / MALATYA) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

İDARENİN ADI : HEKİMHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRİM : FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES : BAHÇELİEVLER YENİ YOL3 SOKAK NO:6 HEKİMHAN / MALATYA

TELEFON : 0 422 713 11 89

FAX : 0 422 713 30 08

Basın No: ILN02507894

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