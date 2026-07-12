TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
|1-Belediyemize Ait Taşınmazın Satış İhalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine Göre Belediyemiz Encümen Salonunda 29.07.2026 Çarşamba Günü Saat 10:00'da Kapalı Teklif Usulu İle Yapılacaktır.
|S.No.
|Pafta
|Ada
|Parsel
|Mahalle
|Y.Ölçümü
|Hisse / Alan
|Adresi
|İmar Durumu
|Kullanım
Durumu
|Muhammen
Bedeli
|G.teminat
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|İhale Usulü
|1
|……
|441
|3
|Tepeören
(Akfırat)
|16.570.75m2
|Tam
|Tepeören Mahallesi (Akfırat)
Süleymaniye Bulvarı / İSTANBUL
|T1 Ticaret Alanı
|Boş
|300.000.006,44 ₺
|9.000.000,19 ₺
|29.07.2026
|10:00
|Kapalı Teklif
|2-488 Sayılı Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.
|3- Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 10.000,00₺ karşılığında satın alınabilir.
|4- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
|Şirketlerin;
|Şahısların;
|a) Şartname dosyası ve makbuzu
|a) Şartname dosyası ve makbuzu
|b) İmza sirküleri (Aslı) yada noter tasdikli suret
|b) Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi
|c) Ticaret odası (sicil gazetesi) belgesi, Faaliyet Belgesi (Son 6 aylık),Sicil Tasdiknamesi(Asıllar)
|c) Yerleşim yeri belgesi (İkametgah)
|d) Geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu
|d) Geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu
|e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene
ait imza beyannamesi
|e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene
ait imza beyannamesi
|f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli (Sözleşme v.s.) ortak girişim beyannamesi
|f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli (Sözleşme v.s.) ortak girişim beyannamesi
|g) Şirkete (ortak gireceği alt firmalarda dahil) ait vergi levhası ve Tebligat adres Beyanı
|Hazırlamaları Gerekmektedir.
|Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.
|Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|İlan olunur.
Basın No: ILN02506591
#ilan.gov.tr