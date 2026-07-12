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TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
1-Belediyemize Ait Taşınmazın Satış İhalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine Göre Belediyemiz Encümen Salonunda 29.07.2026 Çarşamba Günü Saat 10:00'da Kapalı Teklif Usulu İle Yapılacaktır.
S.No. Pafta Ada Parsel Mahalle Y.Ölçümü Hisse / Alan Adresi İmar Durumu Kullanım
Durumu		 Muhammen
Bedeli		 G.teminat İhale Tarihi İhale Saati İhale Usulü
1 …… 441 3 Tepeören
(Akfırat)		 16.570.75m2 Tam Tepeören Mahallesi (Akfırat)
Süleymaniye Bulvarı / İSTANBUL		 T1 Ticaret Alanı Boş 300.000.006,44 ₺ 9.000.000,19 ₺ 29.07.2026 10:00 Kapalı Teklif
               2-488 Sayılı Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.
               3- Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 10.000,00₺ karşılığında satın alınabilir.
               4- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
Şirketlerin; Şahısların;
a) Şartname dosyası ve makbuzu a) Şartname dosyası ve makbuzu
b) İmza sirküleri (Aslı) yada noter tasdikli suret b) Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi
c) Ticaret odası (sicil gazetesi) belgesi, Faaliyet Belgesi (Son 6 aylık),Sicil Tasdiknamesi(Asıllar) c) Yerleşim yeri belgesi (İkametgah)
d) Geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu d) Geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu
e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene
ait imza beyannamesi		 e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene
ait imza beyannamesi
f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli (Sözleşme v.s.) ortak girişim beyannamesi f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli (Sözleşme v.s.) ortak girişim beyannamesi
g) Şirkete (ortak gireceği alt firmalarda dahil) ait vergi levhası ve Tebligat adres Beyanı
Hazırlamaları Gerekmektedir.
        Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

Basın No: ILN02506591
#ilan.gov.tr