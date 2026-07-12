T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, FATİH Mahalle/Köy, 1407 Ada, 7 Parsel, 14 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 1407 Ada 7 parselde kayıtlı, ON DÖRT KATLI BETONARME MESKEN, OFİS, İŞYERİ VE ARSASI nitelikli, 1.569,58 m² alanlı, kat mülkiyetli Anagayrimenkulde, 2. Kat, 195727/16021400 arsa paylı, 14 Numaralı DAİRE nitelikli bağımsız bölüm taşınmazdır. Dosyasında bulunan bilirkişi raporuna göre;Anagayrımenkul; tapu kayıtlarında, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 1407 Ada 7 parselde kayıtlı, ON DÖRT KATLI BETONARME MESKEN, OFİS, İŞYERİ VE ARSASI nitelikli, 1.569,58 m² alanlı, kat mülkiyetli Anataşınmaz ve üzerinde betonarme karkas sistemle, ayrık blok nizamlı, kaliteli malzeme ve işçilikle inşa edilmiş olan binadır. Bina, Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi üzerinde konumlu olup Caddeden girişli kapalı otoparkı mevcuttur. Taşınmazın, kat, konum ve alan bilgileri, Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü imar arşivinde bulunan, 14.05.2019 tasdik tarihli, 2019/21154 No'lu kat irtifakına esas onaylı mimari projesinden incelenmiştir. İşlem dosyasında, binaya ait, 21.06.2019 tarih 159 No?lu Yapı Ruhsatı ile 03.03.2021 tarih 109 No?lu Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmaktadır. Bina, Ruhsat alımı tarihi itibariyle yaklaşık 6 yaşındadır. Mimari projesine göre, taşınmazın bulunduğu bina, 2 bodrum, zemin, 12 normal katlıdır. Binanın, 2. Bodrum katında, otopark ile binaya ait ortak alanlar, 1. Bodrum katında, sığınak ile binaya ait ortak alanlar, zemin katında 7 adet b. b. dükkân ile 3 adet b. b. daire, normal katlarının her birinde, 6'şar adet b. b. daire bulunmaktadır. Binada toplamda 82 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Bina girişi, Caddeye bakan cephe ön cephe olarak kabul edildiğinde, binanın sol yan cephesinden, zemin kat kotundan verilmiştir. Bina dış cephesi, kompozit dış cephe kaplamalıdır. Binada, 2 adet asansör ile binaya ait merdiven haricinde yangın merdiveni mevcuttur. Binanın dış kapısı, çelik profillidir. Bina içinde, bina girişi, kat sahanlıkları, merdiven basamakları, mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları, küpeştesi, alüminyum profillidir.

14 no?lu bağımsız bölüm daire, onaylı mimari projesinde ve yerinde yapılan tespite göre, binanın 2. Normal katında, Net:90 m² (Brüt:105 m²) alanda, 3 oda, salon, mutfak, hol, banyo, duş, wc, balkon hacimlerinden ibarettir. Binanın Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesine bakan cephesi, ön cephe olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, binanın ön cephesinden, doğuya olmak üzere tek cephelidir. Isıtma sistemi, doğalgaz kombili sistemlidir. Yaşam hacimlerinde zeminler, laminat parke döşemelidir. Islak hacimler, hol ile balkon zeminleri, seramik döşemelidir. Yaşam hacimlerinde, duvarlar, saten boyalı, tavanlar, kartonpiyerlidir. Mutfakta, mermerden imal mutfak tezgâhı, mdf li malzemeden imal mutfak dolapları ile ocak, davlumbaz gibi ankastre mutfak ekipmanları mevcuttur. Banyoda, Hilton tipli dolaplı lavabo, klozet, duş kabini bulunmaktadır. Dış kapısı, çelik, iç kapıları, amerikan tipli, pencere doğramaları, pvc profillidir. Taşınmazın dış kapı no'su;14tür. Taşınmaz, Küçükçekmece Gölünü, bulunduğu konum itibariyle görmemektedir. Taşınmaz, maliki tarafından daire olarak kullanılmaktadır. Konu taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur.

Adresi : Fatih Mahallesi, Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi, No:69-71, D:14 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 90 m2 ( net kullanım alanı)

Arsa Payı : 195727/16021400

İmar Durumu : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısında; Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 1407 Ada, 7 parsel, 15.10.2012-19.05.2013-18.05.2018-22.03.2021-19.06.2023-27.07.2025 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli, Küçükçekmece Göl civarı Revizyon Uygulama İmar Planında, K1 Konut alanında kalmakta olup, plan notunun B uygulama hükümleri 2. Maddesine haizdir. Plan notlarının 2.1 maddesinde; "K1 ve K2 Konut alanlarında, ayrık nizam yapılaşma uygulanacak olup 21.06.1982 t. t.'li 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Uygulama İmar planında öngörülen yapılaşma hükümlerine göre, 1. Bodrum katta dâhil olmak üzere hesaplanacak emsal hakkının aşılmaması kaydıyla Mimari Avan proje doğrultusunda maks. H=15 kat uygulama yapılacaktır. 21.06.1982 t. t.'li 1/1000 ölçekli planda yapılaşma değeri tespit edilemeyen E:1,50 değeri esas alınacaktır. Parsellerin, 21.06.1982 t. t.'li 1/1000 ölçekli planda verilen iskân edilebilir inşaat alanlarının hesabında, bodrum kat alanı, zemin kat kontürleri esas alınarak, çatı arası piyesi alanları ise normal kat alanının %50'si esas alınarak hesaba dâhil edilecektir. Söz konusu parsel, 21.06.1982-19.11.1986-15.01.1987 t. t.'li, 1/1000 ölçekli Küçükçekmece İmar Planında, Ayrık nizam 6 kat (A-6) yapılaşma şartlarında, konut alanında kalmaktadır.) Havamania kriterlerinden dolayı, maksimum bina yüksekliği ve kat adedi, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünce tespit edilecek RS Koduna göre belirlenecektir. Denilmektedir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. Yönetim Planı 16/06/2020, ....KM 'ne Çevrilmiştir, Muhtelif Haciz ,150/C şerhi, ve ipotek şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:27