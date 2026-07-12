T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/7983 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7983 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, KUMBURGAZ Mahalle/Köy, 472 Ada, 2 Parsel,

Adresi : Kumburgaz Mahallesi, Yazgı Sokak (Eski Karayel Caddesi) No: 11H Burgaz Konakları Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.784,68 m2

Arsa Payı : 300/2460

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Büyükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nden alınan 12.06.2025 tarihli imar durum bilgisine göre; Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi, 472 ada 2 parsel ve çevresinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına devam edildiği bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 20.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 10:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 10:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:22

09/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02508871

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