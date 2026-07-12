T.C. BAKIRKÖY 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2022/18 Esas

KARAR NO : 2026/69

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/03/2026 tarihli ilamı ile 188/3 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM.MEN(ÜSTSOY-DİĞER)(TCK 53/1-c), 12 YIL 6 AY HAPİS, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 25000 TL ADLİ PARA, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Ali ve Necwa oğlu, 01/01/1998 doğumlu, MUHAMMED ELMUFERREC tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.07.2026

Basın No: ILN02508658

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