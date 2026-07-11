MENEMEN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

MENEMEN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/114 Esas

Davacı NİCRAN GEDİK tarafından davalılardan Nermin YAŞAR GÖKBELEN (TC:35288256290) vd. aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil davasında; Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptı davalı Nermin Yaşar Gökbelen'in mernis adresinin boş olması, yurt içi ve yurt dışı adresinin tespit edilememesi nedeniyle tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı vekili dava dilekçesinde; Dava konusu Menemen ilçesi, Tülbentli Mah, 360 ada, 72 parsel taşınmaz ile "tarla" vasfıyla tapuya kayıtlı iken 1994 yılındaki yapılan imar çalışması ile Tülbentli Mah, 53621 ada, 4 parsel numarası ile "arsa" vasfıyla, davacı Nicran Gedik'in annesi Fatma Doğru adına 977/2400 hisse, babası Halil Doğru adına 976/2400 hisse ile tapuya kayıt edilmiş, davacı taşınmazın eski kaydında bulunan "avlulu kargir ve kısmen kerpiç ev'" şeklindeki muhtesat kaydının yeni tapu kaydına tescil edilmesi talep etmiş olup,Davalı Nermin Yaşar Gökbelen'in ilanın yayınlandığı tarihten itibaren iki haftalık süre içinde davaya cevap verebileceği, bu sürede cevap dilekçesi sunmadığı takdirde tebliğin yapılmış sayılacağı, mahkememizin 08/09/2026 günü saat:09:30'da yapılacak olan duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği veya geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu davalı Nermin Yaşar Gökbelen'e ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02508014

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