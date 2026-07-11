T.C.

ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 14:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 14:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 14:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 14:33

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Elazığ İl, Merkez İlçe, SARIYAKUP Mahalle/Köy, 132 Ada, 6 Parsel, 08/02/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Sarıyakup Köyü 132 Ada 6 Parsel sayılı taşınmaz; tapu kaydında sulu tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 1-3 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; killi-tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip, mutlak tarım arazisi niteliğindedir. Elazığ Belediye Başkanlığının 104381 sayılı cevap yazısı; taşınmazların imar durumu ve belediyemizin mücavir alan (yetki) sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir. Elazığ İl Özel idaresinin 73119 sayılı cevap yazısı; bahse konu taşınmazlar plansız alanda kaldığı belirtilmiştir. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 22/01/2026 tarih 23106166 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın ilgili beyanlar hanesinde bulunan şerhin kaldırılmaması şartı ile parselin hisselendirilmedenve ifraz edilmeden satılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.11.890,79 m24.756.316,00 TL%10Beyan: 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. Tarih: 07/01/2022 Yevmiye: 1167Beyan: (Konusu: Parsel uluova koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sk kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. ) Tarih: 05/06/2023 Sayı: 9010851 Lehtar: ELazığ Kadastro Müdürlüğü VKN:3300351912(SN:8186460), Tarih: 06/06/2023 Yevmiye: 31841Beyan: 3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır. Tarih: 26/11/2019 Yevmiye: 3644016/06/2026

Basın No: ILN02507433

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