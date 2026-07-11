DÜZCE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.DÜZCE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 13:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 13:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 13:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 13:47

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Düzce İl, Cumayeri İlçe, Taşlık Mahalle/köy, Köyiçi Mevkii, 133 Ada, 3 parselin borçlulara ait tam hisesi satışa çıkarılmış olup, tapu kayıtlarında fındık bahçesi niteliğinde görülmektedir. Taşınmazın toplam yüzölçümü 9627,82 m² dir. Taşınmazlar kuş uçuşu Cumayeri İlçe Merkezine (Kaymakamlık binası) 5,00 km, Düzce il merkezine (Valilik Binası) yaklaşık 25,00 km mesafededir.Adresi : Taşlık Köyü 133 Ada 3 ParselCumayeri / DÜZCEYüzölçümü : 9.627,82 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 7.253.792,14 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

18/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02507917

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