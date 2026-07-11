DÜZCE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Örnek No:55*
T.C.DÜZCE İCRA DAİRESİ2025/1950 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1950 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Düzce İl, Cumayeri İlçe, Taşlık Mahalle/köy, Köyiçi Mevkii, 133 Ada, 3 parselin borçlulara ait tam hisesi satışa çıkarılmış olup, tapu kayıtlarında fındık bahçesi niteliğinde görülmektedir. Taşınmazın toplam yüzölçümü 9627,82 m² dir. Taşınmazlar kuş uçuşu Cumayeri İlçe Merkezine (Kaymakamlık binası) 5,00 km, Düzce il merkezine (Valilik Binası) yaklaşık 25,00 km mesafededir.
Adresi : Taşlık Köyü 133 Ada 3 ParselCumayeri / DÜZCE
Yüzölçümü : 9.627,82 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 7.253.792,14 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 13:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 13:47
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 13:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 13:47
18/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02507917
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