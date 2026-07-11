BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Örnek No:55*
T.C.
BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2026/91 SATIŞOrtaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/91 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Minareliçavuş Mahallesi 4871 Ada 19 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 834,63 m2 yüzölçümündeki taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup, taşınmaz boş arsa durumundadır. Taşınmaza özel araçlar ve taşınmaza yakın konumda olan toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Minareliçavuş Mahallesi 4871 Ada 19 Parsel Yüzölçümü : 834,63 m2 İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Minareliçavuş Uygulama İmar Planında Konut alanında kalmaktadır. Kıymeti: 15.023.340,00 TL KDV : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:34 Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 10:34 Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:34
(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02507437
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