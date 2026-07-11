Örnek No:55*

T.C.

BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/91 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:34 Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 10:34 Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:34

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Minareliçavuş Mahallesi 4871 Ada 19 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 834,63 m2 yüzölçümündeki taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup, taşınmaz boş arsa durumundadır. Taşınmaza özel araçlar ve taşınmaza yakın konumda olan toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Minareliçavuş Mahallesi 4871 Ada 19 Parsel Yüzölçümü : 834,63 m2 İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Minareliçavuş Uygulama İmar Planında Konut alanında kalmaktadır. Kıymeti: 15.023.340,00 TL KDV : %10

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02507437

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