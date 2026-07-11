BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.BAKIRKÖYGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 14:01

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi 2552 Ada 154 ParseldeKayıtlı 300,00 M2 Yüzölçümlü 20/331 Arsa Paylı Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, Daire Nitelikli 4. Kat 13 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.Satışa konu taşınmaz; 24/04/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdiri yapılan taşınmaz, İstanbul ili, Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme mahallesi, 2552 ada 154 parsel (300,00 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı kat irtifaklı ana taşınmazda, 4.Katta 20/331 arsa paylı 13 b.bölüm numaralı (mahallinde daire kapı no 10) "Daire" nitelikli taşınmazın TAM (1/1) hissesidir. Halihazırda ise, Sümer Mahallesi, Merv Caddesi, No:146, Sertaç Apartmanı, 4.Kat, Daire:10 Zeytinburnu/İSTANBUL posta adreslidir. Yerinde yapılan incelemede 146 dış kapı numaralı Sertaç Apartmanının, 2Bodrum+Zemin+4 Normal Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edildiği görülmüştür.Binada projesine göre, 2.Bodrum katta kömürlükler, 1.Bodrum katta 1 dükkan, zemin katta 2 adet dükkan ve bina girişi, 1, 2, 3 ve 4.Normal katlarda her katta3 er mesken olmak üzere binada toplam 15 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Bina dış cephesi btb döşelidir.Bina girişi zemin kattan ferforje demir doğrama kapı ile sağlanmaktadır. Bina giriş zemini, kat arası sahanlıklar seramik,merdivenler çini mozaik döşeli, duvarları yarıya kadar yağlı boyalı, üst kısımlar plastik boyalıdır. Binada asansör bulunmamaktadır.Satışa konunitelikli taşınmaz, bina girişine göre sol arka tarafta, Merv Caddesinden binaya bakışta sol tarafta yer almaktadır. Projede brüt 70 m2, net 62 m2 alanlı taşınmaz, salon, balkonlu 2 oda, mutfak, banyo, wc ve antre-hol bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekânlara açılan kapıları ahşap üzeri yağlı boyalı, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve oda zeminleri kısmen ahşap parke, kısmen laminat döşeli, duvarları saten boyalıdır. Islak hacim zeminleri seramik döşeli olup, mutfakta mdf dolaplar ve verzalit tezgah mevcuttur." denilmektedirZeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 25.03.2026 tarihli yazısında, Zeytinburnu ilçesi, Sümer mahallesi, 2552 ada 154 parsel sayılı taşınmaz 06.12.2007 Tasdik Tarihli 1/1000 Ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında "Konut Alanında kalmakta olup Bitişik Nizam H:15,50 mt,dir.Parsele ait imar arşiv dosyasında ve dijital arşiv kayıtlarında yapılan tetkiklerde; binanın 989/7761 sayı ile yapı ruhsatına ve 25/12/1991 muayene tarihli ve 13501 sayılı yapı kullanma izin belgesine sahip olduğu anlaşılmıştır.Kıymeti : 3.850.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: BEYANLAR: YÖNETİM PLANI 18/12/1989EKLENTİ :KÖMÜRLÜK, EKİ :10 NOLU KÖMÜRLÜK(ŞERHLER VE BEYANLAR TAPU KAYDI GİBDİR.)

07/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02507398

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