T.C. ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

1- Mülkiyeti Ilgın Belediyesine ait aşağıda tabloda belirtilen taşınmazın satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde Kapalı Teklif (artırma) Usulü ile satışı yapılacaktır. Şartname ve ekleri Ilgın Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

2- İhale Tarihi, Saati ve Yeri: 06.08.2026 Perşembe günü saat: 14.00'da Belediye Encümeni tarafından Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. Ödeme seçeneklerimiz peşin veya taksitli satış şeklindedir. Peşin satışlarda indirim uygulanmamaktadır. Taksitli ödemelerde ise %50 peşinat alınmakta olup, kalan tutar kanuni faizle birlikte 6 taksit ile ödenecektir.

3-İlk ihaleye katılım olmaz ise, ilana gerek kalmaksızın, 13.08.2026 Perşembe günü saat 14.00'da yapılacaktır

4-İhaleye katılacak olan isteklilerin ihale evraklarını, belirtilen ihale tarihinden BİR GÜN ÖNCE saat: 17.00 mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri veya posta yolu ile müracaatların ulaşması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan tüm müracaatlar kabul EDİLMEYECEKTİR.

5- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir



S. No

ADRES/ MEVKİ

ADA/ PARSEL

M2

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAAT 1 Camiatik Mahallesi Nadaroğlu Caddesi 114968. Sokak Otagar Yanı 21/9 1.863,42 Arsa 31.000.000,00 TL 930.000,00 TL 14:00

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ;

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER

A) İç zarf:

İç zarf yalnız Teklif Mektubunu içerecektir.

B) İç Zarfın Kapatılması:

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, Ticaret unvanı ve Tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, işin adı, idarenin adı, idarenin adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır veya mühürlenecektir.

C) Dış Zarf:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde:

a. İç zarf,

b. Kanuni ikametgâh belgesi,

c. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

d. Belediyeden alınacak olan Taahhütname,

e. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon numarası

f. Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,

g. Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

h. Tüzel kişilerde Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri,

i. İşin adına hitaben yatırılan geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubu,

j. Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,

k. Şartname bedeli 5.000,00 TL karşılığında ödendiğine dair makbuz,

l. Gerçek veya Tüzel kişilerde Kamu ihale kurumundan yasaklı olmadığına dair taahhütname, (Belediyeden alınacak)

m. Belediyemiz Gelir Servisinden borcu olmadığına dair belge,

D) Dış Zarfın kapatılması:

Bu zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve Ticaret unvanı ve Tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, işin adı, idarenin adı, idarenin adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır veya mühürlenecektir.

E) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde, Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ile birlikte, tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Ortak girişim beyannamesinde belirtilen İdareye yetkili ortak tüm tebligatlar, tüm taksit ödemeleri, tüm yazışma ve tebligatlar ile sözleşmeden sorumludur.

Ömer APİL

Belediye BAŞKANI

Basın No: ILN02506689

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