T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/298 Esas Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa KEMAL CEMİLOĞLU'a ait mirasçılık belgesi istemi davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Müteveffa KEMAL CEMİLOĞLU'un yasal mirasçıları tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluklarında verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.30/06/2026

Basın No: ILN02506692

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