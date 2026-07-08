İSTANBUL 16. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/871 Esas

Davacılar İBRAHİM İLASLAN (22****46) ve UHM TARIM GIDA HAYV. NAKL. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (4380594994) tarafından DAVALILAR NURULLAH AÇIKGÖZ, ADNAN YÜKSEL, YASTIKSAN TEKS. GIDA TEM. ÜR. MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., HMTEK TEKS. SAN. VE TİC. AŞ, SÜLEYMAN ANALAYATALAY (33****48) aleyhine açılan Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize (Talatpaşa Mah. Aslangazi Cad. Gogusoglu Apt Kapı No:37 Daire No: 2 - Kağıthane/İstanbul Kağıthane/ İSTANBUL) duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligatların bila ikmal iade edilmesi ve yapılan adres araştırmasında da müspet bir sonuca ulaşılamaması nedeniyle tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, bu itibarla;

Ön inceleme duruşması 13/11/2025 tarihinde icra edilmiş olup, tahkikat duruşmasının yapılacağı tarih 22/10/2026 günü saat 13:55 olarak belirlenmiş olmakla, ayrı bir tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceğinin, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceğinin ve HMK'nun 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verilebileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu m.28 uyarınca 33****48 kimlik numaralı Süleyman ANALAYATALAY'a ilanen tebliğ olunur. 03/07/2026

Basın No: ILN02505048

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