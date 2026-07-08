DENİZLİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DENİZLİ İCRA DAİRESİ

2025/35547 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/35547 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mah. Kuruçay Mevkii, 16L-IPafta , 1554ada 1 parselde kayıtlı 310,00 m2 alanlı ana taşınmaz üzerinde 1. kat, 2 BB nolu taşınmazdır. Ana taşınmaz Bodrum + zemin + 4 normal katlı betonarme tarzda yapılmış binadır. Bina üzeri çatılı- örtülüdür. Binada asansör yoktur.Bina ana giriş kapısı demir doğ.lı, merdivenler mozaik kaplamalı , merdiven korkulukları demir doğ.lı , merdiven boşluğu duvar ve tavanı normal sıvalı- badanalıdır. Binadaki bağımsız bölümlerde kat irtifakı kuruludur. Satışa konu 2 BB nolu taşınmaz 99,08 m2 NET(124,68 m2 brüt ) inşaat alanlıdır. Mutfak + oda ,salon ,giriş- koridor,2 oda,wc. + lav.1 balkon şeklindedir. Balkon yapılan tadilatla içeriye alınmıştır.Bina içi tadilat yapılmış yıpranma oranı azalmıştır.Dairede ısıtma bireysel doğalgazlıdır. ,Banyo ve wc. De zemin ve duvarlar seramik kaplamalıdır. Banyoda duşakabin , hilton lavabo , klozet vardır.Mesken giriş kapısı çelik , mesken içi kapılar ahşap doğ:lı- lake kaplamalıdır. Duvar ve tavan alçı sıvalı- asma tavanlı - spot aydınlatmalı - satenbadanalıdır. Zemin ıslak zeminler haricinde ve mutfak tezgah önü haricinde laminant parke kaplamalıdır. Pencereler plastik doğ.lıdır. Mutfakta tezgah granit dolaplar MDF. DOĞ.LIDIR.Siteler Mah. De 6226 sokağa ve Doğan Demircioğlu Caddesine cepheli , Demokrasi Meydanına ve Çamlık Forum A.V.M. Ye bakmaktadır. Cumartesi Halk Pazarına , Beyaz CAFEYE , Çamlık Mesireliğine ,Emsan İlkokuluna, İncilipınar Caddesine , Recep Yazıcıoğlu Parkına , Özel PEV. Okullarına yakın konumdadır. Konum itibariyle tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.Ulaşımı rahat TEK,PTT hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın tam hissesi satılmaktadır.

Adresi : Siteler Mah., 6226 Sokak , No =1, Kardeşler Apt. ,Kat = 1, Daire = 2, Pamukkale/ Denizli Pamukkale / DENİZLİ

Yüzölçümü : 310 m2

Arsa Payı : 62/310

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Pamukkale İlçesi Uygulama İmar planı dahilinde ; Ticaret alanında ,ayrıknizamlı , 5 kat müsadelidir. Bina yüksekliği = İmar yön. 28. Madde, TAKS/KAKS=0,35/1,75, Bina derinliği = TAKS/KAKS, Ön bahçe mesafesi = 5,00 m. , Komşu Mesafeler = 4,00 m. - kroki ,Şeklindedir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:42

29/06/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02505039

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