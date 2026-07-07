T.C.BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/221 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/221 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN;

TAPU KAYDI : İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 134 Ada, 18 Parselde Kayıtlı, 520,00 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 20/220 Arsa Paylı, Zemin Kat, 3 Numaralı Mesken Nitelikli Bağımsız Bölümün TAMAMI Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ : Satışa konu taşınmaz; 30.04.2026 tarihli Müdürlüğümüz dosyasında mevcut bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, Kartaltepe Caddesinde, tapunun 134 ada, 18 parsel numarasında kayıtlı ve Kartaltepe Caddesinden 4 dış kapı numarası alan 520,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir Güvendik Apartmanında 20/220 arsa paylı zemin kat (3) bağımsız bölüm, (1) kapı numaralı dairenin tamamı niteliğindedir. Kartaltepe Caddesi ile General Rüştü Kanatlı Caddesi köşesinde yer alan ve tamamı 520,00m2 alana sahip arsa dahilinde bulunan ana bina, 2 bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal katlı, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, bina ana girişi 1.bodrum kat seviyesinden sağlanmış durumda, 1.bodrum katında iki dükkan, zemin ve normal katlarında ikişer daire olmak üzere 12 adet bağımsız bölümlü, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ile asansörü mevcuttur. (3) bağımsız bölüm numaralı daire, 1.bodrum kat seviyesinden ana girişi bulunan binanın zemin katında yer almakta olup, mahallinde (1) kapı numaralıdır. Daire plan itibariyle antre, salon, mutfak, üç oda, banyo- WC ve balkon mahallerinden ibaret, 74m2 net alana sahip, ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo, WC duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri mevcut, PVC doğrama ısı camlı, çelik giriş kapılı olup doğalgaz tesisatlıdır. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almaktadır." denilmektedir.

SON İMAR DURUMU : Bakırköy Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.03.2026 tarihli imar durum belgesine göre; Kartaltepe Mahallesi, 134 Ada 18 Nolu Parsel, 15.03.2025/16.09.2025 onanlı ve 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu Kuzeyi ve Güneyine İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planına göre Ayrık Nizam, TAKS:0.40, Hmax=18.50m. (5 Kat) irtifalı Konut Alanında, kısmen de Yol Alanında kalmakta olduğu, 125 Ada 18 Nolu Parselde yer alan tescilli eski eserin komşuluğunda kaldığından İstanbul 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünden ve ayrıca parselin güneyinde Marmaray hattı yer aldığından, uygulama aşamasında Marmaray İstanbul Bölge Müdürlüğünden de görüş alınması gerekmekte olduğu bildirilmiştir. İmar işlem dosyasında yapılan tetkik neticesinde; 13.09.1988 tarih ve 88/3765 sayılı yapı ruhsatı olduğu, 3 nolu bağımsız bölümün net alanının: 74.00m2 olduğunun görüldüğü, 01.01.2013 tarihi itibarıyla herhangi bir proje onayı ve ruhsat belgesine rastlanmadığı bilgisi verilmiştir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan: YÖNETİM PLANI 31/10/1988 (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 14:50

29/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02503443

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